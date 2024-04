Polizei musste Unfall-Gaffer wegschicken

Drei Personen verletzten sich durch den schweren Verkehrsunfall, berichtet die Exekutive. Was durch die Ermittlungen klar scheint: Ein Kärntner (60) dürfte mit seinem Pkw auf der B165 in Richtung Hollersbach unterwegs gewesen sein. Zur gleichen Zeit lenkte ein 17-Jähriger sein Auto in die entgegenkommende Richtung. Beide Fahrzeuge kollidierten, und beide Autos sind nun ein Totalschaden.