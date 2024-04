Wildcamper beinahe in die Ötztaler Ache gestürzt

Campingbus blieb an Böschung hängen

Der Campingbus rollte indes weiter in Richtung Ötztaler Ache. Beinahe wäre das Gefährt in die reißenden Fluten gestürzt. Kurz davor blieb es an der Böschung hängen. „Die alarmierte Feuerwehr sicherte in der Folge das Fahrzeug. Samstagfrüh wurde es schließlich von einem Abschleppunternehmen geborgen“, so der Polizeisprecher.