Pakistanische Kampfbären von Qualen erlöst

„Beide unserer Schützlinge waren in extrem schlechtem körperlichen Zustand. Denn sie wurden erst kürzlich für einen unendlich grausamen Schaukampf missbraucht. Wir konnten sie aus miserabler Privathaltung befreien und sind dafür extra in den Punjab geflogen“, erzählt „Vier Pfoten“-Veterinärmediziner Dr. Amir Khalil, der „Laila“ und „Boogie“ nach entsprechender Behandlung in einem Schutzzentrum des asiatischen Staates unterbringen konnte.