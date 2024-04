Domquartier schnappt sich Red Bulls Grafikdesigner

Auch an der Präsentationsfläche im Dombogen will man noch ein bisschen nachbessern: Das durch die Fenster einfallende Licht beeinträchtigt derzeit noch die Sicht auf das detailverliebte Treiben in der animierten Grafik. „Wir fanden in erster Linie den Platz hervorragend, weil man von hier auf den Domplatz schauen und das in der Grafik dargestellte direkt vergleichen kann“, meint Stockhammer.