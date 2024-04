Kaum Gemüse, viel Fleisch: Schulessen mangelhaft

Am Montag Berner Würstel, am Dienstag Faschierter Braten, am Mittwoch Wiener Schnitzel, am Donnerstag Bratwurst, am Freitag Pasta Asciutta: Die jetzt veröffentlichte Studie zur Schulverpflegung in der Steiermark ist nichts für schwache Vegetarier-Nerven.