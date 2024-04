Rechtzeitig vor der EM-Endrunde zeigt seine Formkurve steil nach oben, eine Tatsache, die vor allem Teamchef Ralf Rangnick freuen dürfte. David Alaba fällt als Leithammel wohl aus, Marko Arnautovic kommt nach seiner Verletzung bei Italiens Fast-Meister Inter erneut nur als Joker zum Einsatz. Eine Rolle, die dem Star auch bei der EURO in Deutschland blühen könnte. Wer soll jetzt Österreichs Team bei der EM anführen? Sabitzer bringt die besten Voraussetzungen mit. Die Erfolge in der Champions League geben dem Legionär einen noch höheren Stellenwert, seine mitreißende Spielweise spornt die Kollegen an, und mit 30 ist Sabitzer als Anführer im besten Alter.