Fußballer bricht nach Torschuss zusammen – tot

Besonders tragisch: Giani, der in der Nähe von Pisa aufgewachsen ist, war zuletzt wegen einer schweren Verletzung lange ausgefallen, am Sonntag feierte er sein Comeback. Er begann seine fußballerische Ausbildung bei Empoli und Pisa, schaffte es im Anschluss bis in die Serie D (vierte Liga). Sein jüngerer Bruder spielt in der Serie C (dritte Liga) bei Legnago Salus.