„Ich wollte nicht, dass die Wölfin sterben muss“

Am 10. Juli griff die Angeklagte – nach eigenen Angaben stark betrunken – angesichts der Wolf-Abschussthematik in einem sehr emotionalen Zustand zum Handy. „Das war in dem Zeitraum, in dem mein gerade aus der Haft entlassener Mann und ich eine Woche lang durchgesoffen haben“, schilderte die mehrfach vorbestrafte Frau die Umstände an dem besagten Nachmittag. „Ich kann mich deshalb auch an nichts mehr erinnern, nicht einmal mehr an den Anruf selbst“, erklärte sie.