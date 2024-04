„Muss mich aus dem Loch ziehen – mit neuem Anreiz“

Vor allem, um sich eine neue Zukunftsperspektive zu suchen! Die Felix Leitner nun gefunden hat: Der Ex-Junioren-Weltmeister wird die ÖSV-Biathlon-Gruppe um Cheftrainer Vegard Bitnes, der trotz chronischer Erfolglosigkeit nach intensiver Analyse auch für die kommende Weltcup-Saison bestätigt wurde (gerüchteweise, da er noch ein Jahr Vertrag hat), verlassen. Und sich wieder mit seinem Vertrauens-Coach Florian Steirer zusammentun! „Ich musste mit meinen 27 Jahren, in der wohl zweiten Hälfte der Karriere, was tun, um mich aus dem Loch ziehen zu können. Ich möchte dort wieder hinkommen, wo ich schon mal war!“ Zumindest in die erweiterte Weltspitze. „Ich kenn Flo seit meinem zwölften Lebensjahr, aus der Zeit in Stams, vertrau ihm zu 100 Prozent. Er wird meine komplette Trainingsplanung übernehmen.“