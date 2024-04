Grazer Schwimm-Meeting als Mini-Olympia

Am Wochenende findet in Graz mit der ATUS-Trophy das größte Schwimm-Meeting Österreichs in der Auster in Eggenberg statt. Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig, so tummeln sich etliche Olympia-Starter wie Felix Auböck unter dem Uhrturm. Wie die Chancen stehen, dass ein steirischer Goldfisch zurück ins Rampenlicht schwimmt, hat sich die „Steirerkrone“ angeschaut.