Fast aus Fenster gestoßen: War es versuchter Mord?

Ein 59-jähriger Mongole stand am Dienstag wegen versuchten Mordes in Graz vor Gericht. Im Vollrausch soll er versucht haben, seine Frau aus einem Fenster im fünften Stock zu werfen. Der Mann will sich an nichts erinnern können und seine Gattin schützt ihn offensichtlich: „Ich liebe ihn noch immer!“