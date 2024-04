Frau rettet bettlägrigen Ehemann aus Flammen

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag in einem Haus in Flaurling im Tiroler Oberland ab: Die 55-jährige Bewohnerin wurde durch Brandgeruch wach und bemerkte schließlich, dass im Wohnzimmer, wo ihr bettlägriger Ehemann (75) auf der Ofenbank lag, ein Feuer ausgebrochen war. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen, konnte von seiner Gattin ins Freie gerettet werden.