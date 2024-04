Zehn Forderungen der Radler an neue Stadtregierung

Dabei soll der Stadtpolitik ein Forderungskatalog mit zehn Punkten übergeben werden.

Der Ausbau der Radinfrastruktur in der Landeshauptstadt hielt in den vergangenen Jahren mit der wachsenden Zahl an Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern nicht Schritt. Zahlreiche in der Radverkehrsstrategie der Stadt beschlossene Projekte wurden in der vergangenen Funktionsperiode abgesagt oder noch nicht umgesetzt. Verkehrsexperten sahen zuletzt beim Radfahr-Potenzial in Salzburg deutlich Luft nach oben.