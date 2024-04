Wirbel um Foto von Leni Klum im kecken BH-Look

Aufregung um Kosaken-Mütze

Model Leni Klum tanzte dort bauchfrei in Baggy Jeans an. Dazu stylte sie ganz keck einen schwarzen Spitzen-BH jener Marke, für die sie gemeinsam mit ihrer Mama Heidi Klum wirbt. Außerdem flocht sie sich Zöpfe und setze sich eine Fellmütze im Kosaken-Stil auf. Ein Foto ihres Looks, auf dem sie mit dem Künstler Jaden Miller posiert, postete sie auf Instagram.