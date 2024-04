Zulassung verweigert! „Werden Einspruch einlegen“

„Wir werden Einspruch einlegen“, grüßt in Stripfing das Murmeltier. Erst im Vorjahr musste der Klub wegen Problemen im Nachwuchs nachsitzen, wurde das „Pickerl“ erst vom Neutralen Schiedsgericht erteilt. Bis 22. April können die Weinviertler Protest einlegen.

„Gespräche mit starkem Partner“

Während Horn, Amstetten, Admira und St. Pölten grünes Licht bekamen, blitzte auch Ostligist Krems ab. Der KSC hat in der Jugend zu viele Spielgemeinschaften, benötigt beim Stadion noch die Veranstaltungserlaubnis der Stadt. Zudem fehlt für Liga zwei das nötige Kleingeld. „Es war für uns ohnehin nur ein erstes Vortasten“, meint Manager Georg Stierschneider. „Wir sind in Gesprächen mit einem starken Partner, in ein bis zwei Monaten wissen wir, wo die Reise hinführt.“