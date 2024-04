Bürgler erobert Gold bei Staatsmeisterschaften

Zwei Silbermedaillen bei den Ski-Weltmeisterschaften der Junioren in Frankreich, dazu das Weltcup-Debüt Anfang März im schwedischen Are. Viktoria Bürgler erlebte heuer die bisher erfolgreichste Saison ihrer noch jungen Karriere. Die 20-Jährige (SC Dienten) setzte am Freitag den idealen Schlusspunkt unter die vergangenen Monate. Bei den Staatsmeisterschaften gewann sie im Riesentorlauf die Goldmedaille!