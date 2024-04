Drama! St.-Pauli-Fan verlor tagelangen Todeskampf

Was hatte man nicht auf die Künste der Ärzte gehofft, auf ein kleines Wunder, auf ein Einlenken des Fußball-Gottes – am Ende ist alles Wünschen und Hoffen allerdings enttäuscht worden: Ein Fan des FC St. Pauli, der am vorigen Wochenende vor dem Spiel seiner „Kiezkicker“ beim Karlsruher SC kollabiert war, ist nach einem tagelangen Todeskampf gestorben!