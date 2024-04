Forensikerin zum Fall Nickl: „Blut verdirbt nicht“

Es existieren viele Veröffentlichungen aus den letzten drei, vier Jahren, die das nachweisen. Blut, Sperma etc. sind unkaputtbar, auch wenn ein Kleidungsstück mehrfach gewaschen wurde. Österreich ist leider noch nicht so weit vorn, was DNA-Fortschritte betrifft. Ich habe selber hier gearbeitet und weiß, wovon ich rede.