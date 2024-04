An steirischer Grenze wird weiter kontrolliert

246 neue Polizisten für die Steiermark

Um 10.30 Uhr startete dann eine historische Feier am Polizei-Stützpunkt West in Graz (Karlau). Vor rund 1000 Gästen wurden 111 Absolventen der Polizeischule in den Außendienst verabschiedet und 135 neue Polizeischüler angelobt – so viele wie noch nie. Laut Ortner bedeuten die aktuell 4500 Bediensteten in der Steiermark einen historischen Personal-Höchststand. Derzeit befinden sich 520 in der Ausbildung.