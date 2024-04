Nach Kritik: Kahr schenkt Kastner-Chef ein

Via „Krone“ stellte Kastner-Chef Martin Wäg am Donnerstag klar, dass ein Dach-Umbau beim Traditionskaufhaus im Moment kein Thema sei, und führte dafür wirtschaftliche Gründe an. Im gleichen Atemzug kritisierte er auch die Stadtregierung – die Stimmung in Graz sei für Unternehmer „toxisch“ geworden.