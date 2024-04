Kastner-Chef: „Dach-Umbau ist aktuell kein Thema“

„Lage ist toxisch geworden“

Für Wäg wird jedenfalls die aktuell ohnehin schwierige wirtschaftliche Situation durch die rege Bautätigkeit in Graz massiv verschärft. „Die Lage ist wirklich toxisch geworden, das sieht man ja auch daran, wie viele Geschäfte in der Innenstadt nach und nach zusperren“, ist der Unternehmer überzeugt. Für ihn ist vor allem die Langatmigkeit von vielen Baustellen nicht erklärbar: „In der Neutorgasse hat es seit dem letzten Jahr quasi null Fortschritt gegeben. So eine Planung verstehe ich nicht.“