14 Punkte Vorsprung reichen einigen GAK-Fans nicht

Man könnte meinen, der GAK spielt in der Zweiten Liga gegen den Abstieg. In den sozialen Medien wird mit erschreckender Regelmäßigkeit der Kopf des Trainers gefordert. An Stammtischen wird das System von Gernot Messner kritisiert. Hinterfragt, ob er der richtige Mann ist. Spannend. Und völlig unverständlich! Das ging sogar so weit, dass mich schon ein Erz-Schwarzer gefragt hat, wie es sein kann, dass so schlechte Stimmung unter den Fans herrscht. Auch langjährige GAK-Anhänger können das nicht verstehen, was sie in Telefonaten und Nachrichten mitgeteilt haben.