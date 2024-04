Wiener Austria zittert vor Lizenz-Zeugnis

Kämpfen oft „mit stumpfen Waffen“

In der Generali Arena will sich der Club einmieten und – so der Plan – auch einen Betriebsführervertrag aushandeln. Der Verein bliebe dann Herr im eigenen Haus. Sollte der Deal in der eingeplanten Zeit durchgehen, würden auch die Aussichten der Favoritner in sportlichen Belangen besser werden. Wie Jürgen Werner anmerkte, sind die Ausgaben des Clubs für das Aushängeschild überschaubar. „Keine europäische Mannschaft gibt für ihre erste Mannschaft weniger als 50 Prozent des Gesamtbudgets aus, die Austria steht bei 30 Prozent“, sagte der Sportchef gegenüber Sky wenige Tage vor der Abgabe der Lizenz-Unterlagen. Auf dem Transfermarkt kämpfe man deshalb „halt oft mit stumpfen Waffen“, sagte Werner und hoffte diesbezüglich „dass wir uns im Sommer wieder besser rühren können.“