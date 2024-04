Regionalliga-Kicker stirbt mit nur 24 Jahren

„Er hat sich individuell ans Mannschaftstraining herangetastet, von mal zum mal war er positiver. Wir haben genau beobachtet, wie es ihm geht, nur das gemacht, was für ihn möglich war.“ Nach Spielen für die zweite Mannschaft kämpfte sich der Verteidiger wieder in den Kader der „Ersten“ zurück. Beim 2:0-Sieg am Freitag in Deutschlandsberg saß Steinlechner auf der Bank. Dass es das letzte Spiel mit seinen Kumpels sein wird, damit konnte keiner rechnen.