Mähen? Tiroler (65) fackelt Rasen von Bekanntem ab

Diesen Bekannten wird er wohl nicht mehr so schnell um einen Gefallen bitten. Der Grundstückseigentümer bat am Dienstagnachmittag den 65-jährigen Einheimischen, seinen Rasen während seiner Abwesenheit zu mähen. „Als der Mann zu seinem Grundstück zurückkehrte, bemerkte er, dass der 65-Jährige in der Zwischenzeit den Rasen angezündet hatte und sich starker Rauch entwickelte“, berichtete die Polizei.