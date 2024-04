Traumurlaub in Saalbach-Hinterglemm gewinnen!

Eingebettet in die majestätische Bergwelt Salzburgs, bietet Saalbach-Hinterglemm sowohl im Winter als auch im Sommer eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten, die jedes Abenteurerherz höherschlagen lassen. Inmitten dieser Idylle liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Hasenauer, das perfekte Hotel für einen Aktivurlaub. Die „Krone“ verlost einen 5-tägigen Urlaub im beschaulichen Saalbach-Hinterglemm für zwei Personen. Was Sie dort sonst noch erwartet, erfahren Sie hier.