18-Jährige zogen „Spur der Todesangst“ durch Graz

Auch am versuchten Messer-Mord an einem Radfahrer an der Mur ist in Bezug auf die Erstangeklagte, damals 18-Jährig, nicht mehr zu rütteln. Das Urteil von 13 Jahren Gefängnis wurden vom Oberlandesgericht auf zwölf Jahre reduziert. Die heute 20-jährige Komplizin, die ebenfalls 13 Jahre ausgefasst hatte, muss wegen dieser Causa aber noch einmal vor die Geschworenen.