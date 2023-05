Mordversuch: 13 Jahre Haft für zwei Schülerinnen

Am Grazer Straflandesgericht stand am Freitag vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob die Mädchen zurechnungsfähig waren. „Zurechnungsfähig, aber doch eingeschränkt“, lautete die Expertise von Gerichtspsychiater Manfred Walzl. Die Erstangeklagte gab an, nur das zweite Opfer festgehalten zu haben, zugestochen habe die Zweitangeklagte. Doch ein Zeuge sagte aus, dass beide Mädchen zugestochen hätten.