Jäger rüsten sich gegen Afrikanische Schweinepest

Wolf und Co. bleiben ein Thema

Auch das größte Thema der vergangenen Jahre sparte die Jägerschaft freilich nicht aus. Was tun mit Bären, Wölfen und Co.? „Vor allem bei Jungtieren werden die Risse mehr“, sagt Mayr-Melnhof-Saurau. „Die Vorfälle häufen sich.“ Bären werden immer mehr ein Thema, weil sie von Slowenien in Richtung Norden wandern. Und von Bayern her breitet sich der Waschbär aus – eine süße, aber invasive Art.