788 Einsätze für Salzburgs Bergretter im Jahr 2023

Die alpinen Retter bargen im vergangenen Jahr in Salzburg 726 Personen, 338 davon haben Verletzungen erlitten. Bei 35 Menschen kam die Hilfe zu spät, sie mussten tot geborgen werden. Erfreulich sei, dass es in der Wintersaison 2023/24 keine tödlichen Lawinenunfälle gegeben habe, hieß es in der Aussendung der Bergrettung. Die Einsatzstatistik 2023 führt der Pongau mit 313 an, gefolgt vom Pinzgau mit 238 und dem Flachgau mit 106. An vierter Stelle liegt der Lungau mit 51, an fünfter Stelle der Tennengau mit 50. Die Bergrettungshundestaffel rückte 27 Mal im ganzen Land aus, für Canyoning-Einsatzgruppe gab es zwei Einsätze.