Große „Shoppingtour“: Diebes-Duo in Tirol gefasst

Zu der Diebstahl-Serie kam es am Freitag. „Zwischen 11 und 16.45 Uhr ging bei der Dienststelle in Schwaz eine Anzeige über mehrere Ladendiebstähle in Geschäften im Raum Vomp und Schwaz ein“, heißt es von der Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die zwei Rumäninnen als Tatverdächtige ausgeforscht werden.