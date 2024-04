Ein Fußball-Fest ohne Rekord und ohne Sieger

Mit 7200 Besuchern verbuchte Zweitligist GAK gegen Amstetten in der Vorsaison den Zuschauerrekord in der Zweiten Liga seit der Reform. Diese Marke wurde im Spitzenspiel gegen Verfolger DSV Leoben mit 7080 Fans knapp nicht erreicht. Doch die Bestmarke der heurigen Saison (Ried gegen GAK mit 6120 in der Vorwoche) wurde geknackt.