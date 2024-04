Obszönität gegen Rapid: Avdijaj-Sperre reduziert

Gegen Sturm wieder einsatzberechtigt

Nun wurde dies auf ein Spiel auf Bewährung abgeändert, wie die Liga am Samstag mitteilte. Avdijaj muss damit aufgrund von Gelb-Rot gegen Rapid am Sonntag bei Austria Klagenfurt zuschauen, ist aber in der Woche darauf gegen Sturm Graz wieder einsatzberechtigt.