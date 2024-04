Von Kindermädchen sexy Fotos gefordert: Urteil da

Es war laut dem Angeklagten nämlich so: „Das Kindermädchen hat die angeklagten Nachrichten selbst an sich geschickt, von unserem Familienhandy aus.“ Für dieses habe sie den Pin-Code gehabt, leistete die Frau des Angeklagten als Zeugin Schützenhilfe. Dass ihr Mann womöglich Interesse an dem Mädchen gehabt haben könnte, verneinte seine Frau vehement. „Es war ein ganz normales Arbeitsverhältnis“, sagte sie.