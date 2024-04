In Tirol eingeweiht: Neue ÖBB-Railjets auf Schiene

Die neuen Züge verbänden Deutschland, Österreich und Italien und seien ein „wichtiges Signal für Europa“. Insgesamt hätten die ÖBB in den vergangenen Jahren eine „Rekordsumme“ von 6,1 Milliarden Euro in neue Züge investiert, rechnete Matthä vor, nachdem der Zug unter Musikbegleitung am Bahnhof eingefahren war. Von diesen würden nun die ersten acht bis Herbst im Einsatz sein. Ein Plus an Passagieren sei Anlass für die Investitionen gewesen.