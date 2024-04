„Das kriegen wir in der Kabine schon zu hören“

Nur fünf Tore in sieben Pflichtspielen

Denn im Pflichtspieljahr 2024 erzielten Top-Torschütze Max Entrup und Co. gerade einmal fünf Tore in sieben Pflichtspielen. Eine Ausbeute, die man eher mit Teams in der Qualigruppe in Verbindung bringt. „Wir tun uns im letzten Drittel derzeit schwer“, weiß Dominik Prokop, „das liegt natürlich auch daran, dass sich die Gegner nach unserem starken Herbst anders auf uns einstellen. Wir müssen wieder mit mehr Lockerheit und Selbstverständnis ans Werk gehen, dann bin ich guter Dinge“, so der Dribblanski.