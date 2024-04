Milchkuh, Mistgabel: „Kinder wissen immer weniger“

37 Tiroler Höfe an Bord, rund 3000 Kinder jährlich

Vor 25 Jahren entstand „Schule am Bauernhof“ – und seit damals kamen rund 85.000 Kinder auf 37 Tiroler Höfen in Kontakt mit vielem, was sich in den Ställen, auf den Äckern und in den Gemüsegärten des Landes abspielt. Rund 3000 Schüler waren es allein im Vorjahr. „In Tirol sind die Landwirtschaft und das Leben verschachtelt, genau dies wollen wir vermitteln“, sagte LK-Präsident Josef Hechenberger.