Musik-Festival wird für Heer zu „Mission vorwärts“

Tradition trifft Moderne

Bereits seit dem 19. Jahrhundert ist die Militärmusik fixer Bestandteil der österreichischen Streitkräfte. Von manchen schon ins Abseits befördert, erstrahlt die tonale Kraft nun über alle Landesgrenzen hinweg. „Vor zehn Jahren fand zuletzt ein Militärmusikfestival in Niederösterreich statt“, hält Militärkommandant Michael Lippert fest. Und dieses steht heuer ganz im Zeichen der guten Sache – von Licht ins Dunkel. Für Geschäftsführer Mario Thaler war es ein herausforderndes Jahr für Menschen in Not.