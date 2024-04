Steirische Wirtschaft: „Anreize statt Verbote“

Klimaschutz schließt Wachstum nicht aus

Der steirische Raiffeisen-Generaldirektor Martin Schaller betonte zunächst, dass Innovation und Weiterentwicklung „Anreize statt Verbote“ bräuchten: „Auf allen Ebenen müssen Bürokratie und ein Übermaß an Regulierung abgebaut werden.“ Klimaschutz und gezieltes Wirtschaftswachstum seien nachweislich in Einklang zu bringen, sagte Schaller gestern in der Raiffeisen-Zentrale in Raaba vor rund 500 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft – darunter auch Landeshauptmann Christopher Drexler und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler.