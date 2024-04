„Salzburg soll es nicht so einfach gemacht werden“

Die Red Bull Arena wird gut gefüllt sein, der Sturm-Sektor ist mit 1600 Fans seit Wochen ausverkauft, es ist angerichtet für ein großes Fußball-Fest! „Wir wollen unseren Titel verteidigen“, gibt sich Ilzer kämpferisch, auch wenn Sturm die „Spitzentriebförderung“ (Zitat Ilzer) zusätzliche Probleme macht. Spitzentriebförderung? „Es ist in der Natur normal, dass du, wenn du an der Spitze stehst, noch mehr Unterstützung bekommst!“ Eine kleine Anspielung des Trainers auf die Ungleichbehandlung bei den Sperren nach dem letzten Liga-Schlager zwischen Sturm und Salzburg. Nachsatz: „Ich würde mir wünschen, dass es Salzburg in den nationalen Bewerben nicht zu einfach gemacht wird, dann ist der Realitätsschock in der Champions League nicht so groß. Aber wir werden daran arbeiten, irgendwann selbst der größte Ast am Baum zu sein!“