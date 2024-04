Altach verlängert Vertrag mit Sandro Ingolitsch

Auch bei Austria Klagenfurt gab es eine Vertragsverlängerung zu verkünden. Jannik Robatsch, der am Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen den LASK das erste Mal in der Startelf gestanden ist, verlängerte sein Arbeitspapier bis 2028. Der 19-jährige Innenverteidiger ist seit Sommer 2023 Teil des Profikaders und stand bis dato in sieben Pflichtspielen auf dem Platz.