„In keinem Bewerb ist etwas entschieden!“

Schon letzte Saison lag für Sturm der Schlüssel zum Cup-Sieg in Salzburg – der 6:5-Sieg der Blackies im Viertelfinal-Elferkrimi eröffnete aber auch eine kleine „Dürre-Periode“, denn seitdem gab’s gegen die Bullen keinen Sieg mehr. Das wollen Jusuf Gazibegovic, Torschütze beim letzten Sturm-Sieg, und Co. am Donnerstag (20.45) ändern.