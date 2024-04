Frust bei Brünker: „Können wir bitte abbrechen?“

In der 42. Minute hatte der Stürmer die Topchance, per Kopf auf 1:0 zu stellen. Wer weiß, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt hätte, wären die Drittligisten in Führung gegangen ... Der Treffer blieb jedoch aus, stattdessen sorgten Marlon Ritter (53.) und Almamy Touré (75) für den Finaleinzug Kaiserslauterns.