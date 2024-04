„Wir haben uns extrem teuer verkauft“

„Nächstes Jahr holen wir uns dieses Ding“, richtete Neustadts Tischtennis-Boss Franz Gernjak seinen Blick nach dem vorzeitigen Aus beim Champions-League-Final-4 in Saarbrücken gleich wieder nach vorne.

„Da war's dann komplett leise“

Frane Kojic & C. unterlagen am Ostersonntag im Halbfinale dem 33-fachen deutschen Meister Düsseldorf – wie zu erwarten – mit 1:3. „Wir haben uns aber extrem teuer verkauft.“ Und kurzzeitig gar Lunte gerochen. Denn Ivor Bann sorgte mit einem klaren 3:0 gegen den Schweden Kälbar für das zwischenzeitliche 1:1. „Danach führte Kahanin auf einmal gegen Dan Qiu, den amtierenden Europameister, mit 6:1, da war’s dann komplett leise in der Halle.“ Also fast!