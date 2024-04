Wir laden Sie zum Innviertler Maitanz ein

Bis zum großen Woodstock der Blasmusik (27. bis 30. Juni) ist es gar nicht mehr so lange hin. Um die Wartezeit zu verkürzen, lohnt sich ein Besuch beim Innviertler Maitanz, der am 4. Mai im Woodstock Stadel in Ort im Innkreis stattfindet. Für diesen Event verlosen wir einen Tisch für 8 Personen inklusive Verpflegung! Gleich hier mitspielen.