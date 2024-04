Pkw durchschlug Tor: Kinder im Garten hatten Glück

Appell der Florianis

„Aus gegebenem Anlass möchten wir auch als Feuerwehr den dringenden Appell an alle Menschen richten, dass sie ein Auto nur in Betrieb nehmen, wenn sie dazu befugt und in keiner Weise beeinträchtigt sind!“, schreibt die Feuerwehr. „Am heutigen Beispiel sieht man, was sonst dabei rauskommen bzw. im allerschlimmsten Fall passieren kann!“