Radfahrer (31) hatte nach Sturz Erinnerungslücken

Laut Polizei war der Radler am Ostersonntag gegen 16.45 Uhr im Bereich Söllheimer Bach in der Stadt Salzburg unterwegs. Kurz vor einer Brücke stürzte der Radfahrer und verletzte sich im Bereich des Kopfes. Laut Polizei konnte er sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern.