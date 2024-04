Bahntunnel-Projekt steht vor der nächsten Hürde

Die öffentliche Auflage der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zum Flachgautunnel der ÖBB steht kurz bevor. In wenigen Wochen soll es bereits so weit sein. „Wenn die UVP aufgelegt ist, kommt wieder Schwung in die Sache“, ist Köstendorfs Bürgermeister Wolfgang Wagner überzeugt. Die ÖBB selbst rechnen mit der öffentlichen Auflage noch vor dem Sommer. Die Entscheidung dazu liegt allerdings beim Ministerium.