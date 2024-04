Zadrazil und Naschenweng fehlen gegen Deutschland

Österreichs Frauen-Fußballteam muss im EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland am Freitag in Linz auf zwei Leistungsträgerinnen verzichten. Bayern Münchens Sarah Zadrazil (Muskelverletzung) fällt ebenso aus wie ihre Klubkollegin Katharina Naschenweng, die am Sonntag im Cup-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt am Bein verletzt ausgewechselt werden musste.