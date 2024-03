Landwirt statt Fußball-Profi: „Mir taugt’s voll!“

„Das wäre ein Traum“

Nebenbei jagt er aber weiter dem Ball nach. Was den Zuschauern in Gloggnitz Woche für Woche ein Lachen ins Gesicht zaubert. Der Goalgetter schießt die Landesliga nämlich derzeit in Grund und Boden, erzielte in 18 Partien ebenso viele Tore. „Ich hab jetzt mein Selbstvertrauen wieder, die gleiche Freude, wie ich sie damals in der Austria-Akademie hatte.“